Если быть точнее, в пределах столицы штата.

В прошлом году руководство Tesla призналось, что уже испытывает беспилотные перевозки на своих сотрудниках в США, а во втором квартале текущего года собирается открыть доступ к не требующему надзора со стороны водителя автопилоту в Калифорнии и Техасе. На недавней квартальной конференции Илон Маск (Elon Musk), по данным Electrek, уточнил, что полный автопилот начнёт работать в столице Техаса Остине в виде платной услуги в июне текущего года. Поскольку такая формулировка оставляет простор для толкований, можно предположить, что в окрестностях штаб-квартиры Tesla в июне начнут работать автоматические такси Tesla, которые будут перевозить сторонних клиентов, а не сотрудников компании. С пассажиров при этом будет взиматься плата, как можно понять со слов главы автопроизводителя.

Источник изображения: Tesla

В отношении Калифорнии Маск добавил, что не требующий контроля со стороны водителя автопилот FSD в этом штате будет запущен до конца текущего года, как и в «многих других регионах США». Словом, Калифорнией и Техасом дело может не ограничиться. Существенного роста выручки от реализации опции FSD, однако, компания не ожидает до следующего года. Руководство Tesla продолжает верить, что спрос на фирменный автопилот позволит компании в текущем году увеличить выручку и объёмы реализации электромобилей.