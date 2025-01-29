И переезжать из Мексики и Канады.

Как поясняет Business Korea со ссылкой на японское агентство Nikkei, намерения Дональда Трампа (Donald Trump) поднять таможенные пошлины на товары из Мексики и Канады вынудит японских автопроизводителей существенным образом перестроить свои логистические цепочки. На протяжении длительного времени японские компании использовали производства на территории Канады и Мексики для обслуживания рынка США, получая выгоду за счёт более низких расходов на оплату труда и довольно простой логистики, а также наличия между странами соглашений о льготном режиме торговли.

Источник изображения: Nissan Motor

Как подсчитали аналитики Nomura Securities, если товары из Мексики и Канады будут облагаться в США пошлиной в размере 25%, а китайские будут поставляться с 10-процентной пошлиной, то операционная прибыль Mazda сократится на 44%, а Honda и Toyota потеряют до 20–30 % того же финансового показателя.

Другой проблемой для американского производства японских компаний является отказ Трампа от субсидирования выпуска и продаж электромобилей на рынке США. При Байдене Toyota начала строительство в Северной Каролине предприятия по выпуску тяговых батарей стоимостью $13,9 млрд, а Honda Motor намеревается в конце этого года запустить сборку электромобилей на предприятии в Огайо. Nissan планировал начать со следующего года выпуск пяти разных типов электромобилей на предприятии в Миссисипи, но теперь будет вынужден отказаться от выпуска самых доступных моделей на данной площадке.