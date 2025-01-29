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Новости Hardware Алексей Сычёв
Некоторые зарядные станции Tesla в США способны выдавать по 325 кВт мощности
Этим могут воспользоваться владельцы Cybertruck или электромобилей других марок.

Выступая на определённом этапе своего развития в качестве законодателя мод в сфере электромобилей, со временем Tesla начала уступать конкурентам, и если по степени распространения зарядных станций она всё равно остаётся лидером в США, в сфере технических характеристик её инфраструктура может уступать соперникам. Как отмечает Electrek, даже недавно представленный кроссовер Tesla Model Y в рестайлинговом исполнении способен принимать лишь не более 250 кВт в режиме экспресс-зарядки.

Источник изображения: Tesla

Зарядные станции Supercharger четвёртого поколения должны обеспечить максимальную мощность 500 кВт, но на практике в США пока только встречаются модернизированные станции третьего поколения, которые оснащены «колонками» четвёртого поколения, за счёт чего способны выдавать до 325 кВт. Впрочем, это всё равно прогресс по сравнению с исходными 250 кВт.

Данный вопрос важен для владельцев электромобилей различных марок, проживающих в США, поскольку Tesla уже открыла доступ к своим зарядным станциям для машин других производителей. Некоторые из них способны принимать до 400 кВт, но чтобы реализовать данную возможность, пользователям зарядных станций Tesla нужно дождаться появления полноценных пунктов зарядки четвёртого поколения, поднимающих планку до 500 кВт.

#tesla #электромобили tesla #зарядные станции #tesla supercharger
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