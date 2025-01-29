Курс вырос почти на 9% после позавчерашнего снижения на 17%.

Если кому-то падение капитализации NVIDIA почти на $600 млрд казалось серьёзным ударом по репутации компании и перспективам дальнейшего наращивания ею выручки на фоне успехов китайского стартапа DeepSeek, то инвесторы воспользовались возможностью, чтобы приобрести подешевевшие акции этого эмитента, как сообщает Reuters. Объём торгов ими в понедельник превысил $562 млн, причём количество желающих купить в два раза превысило количество продавцов.

Источник изображения: NVIDIA

Во вторник акции NVIDIA выросли в цене почти на 9%. Хотя это не компенсирует падения на 17% по итогам понедельника, на фондовых рынках в целом наметился некоторая положительная коррекция после шоковой реакции понедельника. Инвесторы, по словам аналитиков Barclays, начали осознавать, что более дешёвые системы искусственного интеллекта получат большее распространение, и им всё равно потребуются те же ускорители вычислений NVIDIA. То есть, спрос на них не особо снизится, просто вместо группы крупных покупателей появится больше мелких.