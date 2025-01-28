И не беда, что капитализация обвалилась на $600 млрд.

Успех ИИ-моделей китайской компании DeepSeek на этой неделе выразился не только в лавинообразном росте количества её пользователей, но и в падении фондового рынка США. Та же NVIDIA потеряла за сутки около $600 млрд в капитализации, установив антирекорд за всю историю торгов. Что характерно, по данным Bloomberg, представители NVIDIA довольно благосклонно отнеслись к прогрессу DeepSeek, отметив, что он иллюстрирует способность китайских разработчиков грамотно распорядиться теми вычислительными ресурсами, которые были им доступны в условиях американских санкций.

Источник изображения: NVIDIA

«Работа DeepSeek показывает, как могут быть созданы новые модели», — отмечается в сообщении NVIDIA. По словам представителей компании, переход разработчиков к созданию систем искусственного интеллекта, способных к рассуждению, потребует значительного количества GPU производства NVIDIA и сетевых решений с высокой пропускной способностью. В этом отношении она убеждена в сохранении востребованности собственной продукции.