Но выпуск игровых драйверов GeForce для них пока продолжится.

Nvidia готовится перенести архитектуры графических процессоров Maxwell, Pascal и Volta на ветку устаревших драйверов. Это отражает фокус компании на поддержку более современного оборудования, в частности, в области ИИ и трассировки лучей.

В заметках к выпуску CUDA 12.8 указано, что поддержка старых архитектур считается «полной» и будет заморожена в одном из следующих релизов. Для Nvidia это значительный шаг, поскольку компания начинает постепенно отказываться от поддержки архитектур эпохи GTX. Важно отметить, что это изменение пока не затрагивает поддержку игровых драйверов GeForce, так как Maxwell и Pascal все еще входят в список поддерживаемых GPU для серии GeForce RTX.

Nvidia не назвала конкретную дату окончания полной поддержки, но ожидается, что переход произойдет в ближайшее время. После этого единственным полностью поддерживаемым GPU серии GTX останется GTX 16, основанный на архитектуре Turing (RTX 20).

Maxwell (11 лет), дебютировавшая с серией GeForce GTX 750, отличалась повышенной энергоэффективностью. Pascal (2016 год, GeForce GTX 1000) стала одним из наиболее значительных достижений Nvidia в 2010-х годах, обеспечив существенный прирост производительности. Volta (2017 год), ориентированная на ИИ и корпоративный сегмент, ввела тензорные ядра, повышающие производительность в задачах ИИ.

Большинство дистрибутивов Linux продолжат поддерживать устаревшие версии драйвера Nvidia, обеспечивая работоспособность видеокарт. Однако пользователи не будут получать новые функции и оптимизации.