Могущество NVIDIA оказалось под вопросом.

Тон настроениям инвесторов в этот понедельник задаёт новость об успехах китайской компании DeepSeek в создании большой языковой модели с возможностями рассуждения при минимальных материальных затратах, но с сохранением уровня производительности, позволяющего поспорить с решениями американской OpenAI. Подобные откровения, по данным Bloomberg, заставляют инвесторов пересмотреть отношение к перспективам западных компаний, обеспечивающих рост затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Фантастические темпы роста выручки NVIDIA оказались поставлены под сомнение первыми, и на предварительных торгах в понедельник акции компании падали в цене более чем на 9%. Нидерландская ASML, которая поставляет производителям чипов литографические сканеры для их выпуска, также попала в зону риска, её акции упали в цене на 11%, что является максимальным дневным снижением с 15 октября прошлого года. Фьючерсные предложения по индексу Nasdaq 100 также демонстрируют сегодня негативную динамику.