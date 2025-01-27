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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Успехи китайской DeepSeek вызывали обвал на западных фондовых рынках
Могущество NVIDIA оказалось под вопросом.

Тон настроениям инвесторов в этот понедельник задаёт новость об успехах китайской компании DeepSeek в создании большой языковой модели с возможностями рассуждения при минимальных материальных затратах, но с сохранением уровня производительности, позволяющего поспорить с решениями американской OpenAI. Подобные откровения, по данным Bloomberg, заставляют инвесторов пересмотреть отношение к перспективам западных компаний, обеспечивающих рост затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Фантастические темпы роста выручки NVIDIA оказались поставлены под сомнение первыми, и на предварительных торгах в понедельник акции компании падали в цене более чем на 9%. Нидерландская ASML, которая поставляет производителям чипов литографические сканеры для их выпуска, также попала в зону риска, её акции упали в цене на 11%, что является максимальным дневным снижением с 15 октября прошлого года. Фьючерсные предложения по индексу Nasdaq 100 также демонстрируют сегодня негативную динамику.

#nvidia #финансы #искусственный интеллект #акции #asml #китайские технологии #deepseek
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