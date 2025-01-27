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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Инвесторы ждут от Tesla новостей о новой недорогой модели электромобиля
На этой неделе компания подробно отчитается о результатах квартала и года.

Поскольку на данный момент рестайлинговый вариант Tesla Model Y уже представлен как в Китае, так и в США с Европой, можно говорить о повышении цен в среднем на 8% без учёта наценок на дебютную партию новинки. Как отмечает Barron’s, такая ценовая политика в отношении самой популярной модели Tesla поможет поднять норму прибыли компании, но вряд ли будет способствовать увеличению объёмов продаж, которые по итогам прошлого года сократились на 1%. Первоначально руководство Tesla надеялось, что в 2025 году компания сможет увеличить объёмы продаж на 20 или 30%. Это означает, что в текущем году Tesla хотела бы продать 2,3 млн электромобилей, но аналитики в целом рассчитывают на 2,1 млн.

Источник изображения: Tesla

Аналитики считают, что на квартальном отчётном мероприятии на этой неделе руководству Tesla неизбежно придётся столкнуться с вопросами о более доступных моделях электромобилей, которые по статусу расположатся ниже Model Y, особенно с учётом состоявшегося повышения цен. Именно ожидания выхода новой модели будут определять настроения инвесторов Tesla на текущей неделе. Кроме того, акционеры Tesla прислушиваются к президенту США Дональду Трампу (Donald Trump), который провозгласил некоторое отступление от «зелёной повестки», а также ждут новостей о службе автоматических такси в США, которую Tesla может начать тестировать до конца этого года. Как ожидается, новые модели электромобилей Tesla может представить в этом полугодии. Они унаследуют от Model 3 и Model Y многие характеристики, но будут выпускаться с учётом опыта, полученного компанией при подготовке к производству таинственной новой платформы. Перейти на неё сразу компания не готова, поэтому собирается поэтапно внедрять соответствующие решения, направленные на снижение себестоимости транспортных средств.

#tesla #электромобили tesla
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