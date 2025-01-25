Бесконечность — не предел.

Компания Seagate, пионер в области технологии термомагнитной записи (HAMR), продолжает расширять ёмкость своих жёстких дисков. В декабре 2024 года компания начала поставки первых коммерческих HAMR-накопителей, а теперь отправляет отборным клиентам образцы ещё более ёмких дисков — до 36 терабайт.

Новые диски Exos M, как и предыдущие HAMR-модели, построены на платформе Mozaic 3+, обеспечивающей, по словам производителя, «беспрецедентную» плотность записи. Благодаря сложной конструкции с десятью пластинами достигается плотность 3,6 ТБ на пластину.

HAMR-накопители разработаны специально для центров обработки данных. Они позволяют утроить ёмкость хранилища без увеличения физического пространства. Seagate также заявляет о снижении стоимости терабайта на 25% и потребляемой мощности на терабайт на 60%. Dell Technologies, один из первых пользователей платформы Mozaic 3+, планирует в ближайшее время интегрировать 32-терабайтные диски Exos M в свои высокоплотные системы хранения.

Однако есть один нюанс, который Seagate не упоминает в своём пресс-релизе, но указывает на странице продукта. Самые ёмкие модели (32 и 36 ТБ) используют технологию черепичной магнитной записи (SMR) для достижения такой плотности и ёмкости. Это может вызвать опасения у некоторых пользователей относительно производительности ввода-вывода.

Генеральный директор Seagate Дэйв Мосли отметил, что компания уже достигла плотности более 6 ТБ на диск в тестовых средах и стремится к дальнейшему увеличению до 10 ТБ. Он также указал на высокую эффективность платформы Mozaic 3+, которая позволяет снизить совокупную стоимость владения и энергопотребление новым дискам Exos M.