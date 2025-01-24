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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
NVIDIA скрывает данные датчика температуры Hot Spot в видеокартах серии GeForce RTX 50
Отличный повод для спекуляций.

Компания NVIDIA убрала возможность отслеживать данные по максимальной температуре с помощью Hot Spot, в видеокартах серии GeForce RTX 50. Это обнаружил Wizzard, технический обозреватель ресурса TechPowerUP и разработчик популярной утилиты GPU-Z. Информация подтверждена и другими экспертами, протестировавшими новинку RTX 5090. Вместо реальных показателей «датчик» выдаёт значение 255°C.

Wizzard, автор GPU-Z, подтвердил, что информация, снимаемая с Hot Spot, недоступна для всей серии RTX 50. В связи с этим данные будут удалены из будущих версий утилиты. Бета-версия GPU-Z без показателей Hot Spot уже доступна для обозревателей, а стабильный релиз ожидается на следующей неделе, синхронно с запуском RTX 5080.

Вокруг Hot Spot всегда было много споров, этот показатель помогал диагностировать проблемы с установкой системы охлаждения или водоблока, отмечает Wizzard в своём обзоре RTX 5090 на TechPowerUP. NVIDIA много рассказывала о новой двухслотовой системе охлаждения для RTX 5090, рассчитанной на возросшее энергопотребление, но об изменении в работе датчиков умолчала.

Hot Spot — это не отдельный физический датчик, а метод определения максимальной температуры на кристалле GPU на основе данных с нескольких датчиков. Возможно, в будущем NVIDIA вернёт эту функцию в каком-либо виде, но сейчас получить доступ к этим данным через API компании невозможно.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 50 #hot spot
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Predalien
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Ну вот и молодец, признался, что ты докопался до меня. Молодец, идёшь на выздоровление.
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OgoGoLog
15:59
О стрелочки начались. Я докопался до ТЕБЯ, а не скаутов. Видишь я могу признать то, чем сейчас занят. А ты ограничен - тебе тяжело написать 4 простых слова "я докопался до скаутов" =)
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Predalien
15:57
Странный, ты докопался до бойскаутов. А я то здесь причём?
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OgoGoLog
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Я же не спрашиваю про твою биполяку, года ты фактически докопался до скаутов, но при этом отрицаешь это. Признать свою неправоту фразой "я докопался до бойскаутов" ведь так просто? =)
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Predalien
15:54
Так ты так и не ответил, эти бойскауты они у тебя в голове или вместе с тобой в одной палате?
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OgoGoLog
15:53
Ай яй яй. Шаг назад. Глядишь скоро всё-таки соберётся фраза "я докопался до бойскаутов"
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Predalien
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А эти бойскауты, они с тобой сейчас говорят?
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Bamboliny
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Palit брал ценами, никаких эксклюзивов, максимально дешевая комплектуха, максимальный охват рынка. Возможно, для продвижения это оказалось более верной стратегией, чем выбор, сделанный HIS. Но это все...
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OgoGoLog
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Но ты первый, кто упомянул их в сексуальном контексте. Пам пам пам. Сам попал в свою ловушку. Ты уже близок к принятию того, что докопался до бойскаутов? =)
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PanzerK
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Ну если они там чего и воровали то в промежутке между 1995 и 1997 годом, ибо первая их архитектура NV1 была в принципе одна такая на рынке и потомков не оставила. А были ли там предшественники - сказа...
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