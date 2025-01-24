Отличный повод для спекуляций.

Компания NVIDIA убрала возможность отслеживать данные по максимальной температуре с помощью Hot Spot, в видеокартах серии GeForce RTX 50. Это обнаружил Wizzard, технический обозреватель ресурса TechPowerUP и разработчик популярной утилиты GPU-Z. Информация подтверждена и другими экспертами, протестировавшими новинку RTX 5090. Вместо реальных показателей «датчик» выдаёт значение 255°C.

Wizzard, автор GPU-Z, подтвердил, что информация, снимаемая с Hot Spot, недоступна для всей серии RTX 50. В связи с этим данные будут удалены из будущих версий утилиты. Бета-версия GPU-Z без показателей Hot Spot уже доступна для обозревателей, а стабильный релиз ожидается на следующей неделе, синхронно с запуском RTX 5080.

Вокруг Hot Spot всегда было много споров, этот показатель помогал диагностировать проблемы с установкой системы охлаждения или водоблока, отмечает Wizzard в своём обзоре RTX 5090 на TechPowerUP. NVIDIA много рассказывала о новой двухслотовой системе охлаждения для RTX 5090, рассчитанной на возросшее энергопотребление, но об изменении в работе датчиков умолчала.

Hot Spot — это не отдельный физический датчик, а метод определения максимальной температуры на кристалле GPU на основе данных с нескольких датчиков. Возможно, в будущем NVIDIA вернёт эту функцию в каком-либо виде, но сейчас получить доступ к этим данным через API компании невозможно.