Но первым их получит концерн Volkswagen.

История американской компании Rivian интересна тем, что она начала разрабатывать и выпускать электрические внедорожники «с чистого листа», не имея подобного опыта. Говорить о грандиозном рыночном успехе предлагаемых транспортных средств этой марки пока преждевременно, но в отличие от многих конкурентов, Rivian пока не обанкротилась. Как сообщает Reuters, совместное предприятие Rivian и Volkswagen, которое было создано с целью использования разработок первой из компаний соответствующим европейским автоконцерном, уже получает предложения о сотрудничестве от других автопроизводителей.

Источник изображения: Rivian

Volkswagen по условиям заключённого в ноябре соглашения обязался вложить в капитал совместного предприятия $5,8 млрд, тем самым обеспечив финансовую поддержку перспективному с точки зрения имеющихся технологий партнёру. Используя ноу-хау Rivian при производстве электромобилей Volkswagen, можно ускорить окупаемость разработок первой из компаний, а вторая получит возможность устранить своё технологическое отставание от конкурентов. Напомним, что в Китае концерн Volkswagen полагается на разработки XPeng, а вот в Северной Америке опирается на Rivian.

Платформа для электромобилей Rivian сокращает количество необходимой проводки и управляющих блоков, что в какой-то степени позволяет добиться экономии и упрощает процесс сборки транспортных средств. Директор по программному обеспечению Rivian Вассим Бенсаид (Wassym Bensaid), который одновременно возглавляет совместное предприятие с Volkswagen, не скрывает, что многие автопроизводители стучат в дверь этого СП. На каких условиях Rivian готова предоставлять свои разработки прочим автопроизводителям, не уточняется, но компания думает об этом. До 2027 года для неё приоритетом является выход на рынок электромобилей на новой платформе R2. Концерн Volkswagen на правах партнёра все сопутствующие технологии получит первым, а потом можно будет подумать и о сотрудничестве с прочими участниками рынка.