Но взаимодействовать с ними в рамках альянса она собирается и дальше.

До конца этого месяца японская корпорация Mitsubishi Motors должна определиться со своей готовностью участвовать в объединении Nissan Motor и Honda Motor, но издание Yomiuri Shimbun сообщает, что у первой из компаний нет особой мотивации присоединяться к двум другим на уровне организационной структуры. Деловой союз Honda и Nissan, как принято считать, направлен на покорение североамериканского рынка, а Mitsubishi уже неплохо чувствует себя в Юго-Восточной Азии, и собирается усиливать свои позиции именно в этом регионе.

Источник изображения: Mitsubishi Motors

С 2016 года Nissan владела 34% акций Mitsubishi Motors, но в прошлом году продала пакет из 10% акций, сохранив за собой оставшиеся 24%. Так или иначе, именно Nissan остаётся крупнейшим акционером Mitsubishi, но капитализация последней из компаний в разы уступает показателям Nissan и Honda, поэтому в потенциально объединяющей всех троих компании у Mitsubishi оставались весьма условные права влияния на принимаемые решения. В качестве самостоятельного автопроизводителя она надеется добиться большего успеха.