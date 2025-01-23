Доля рынка компании будет сокращаться в этом году на растущем рынке.

Наличие у Intel собственных производственных мощностей долгие годы подряд позволяло ей поставлять на рынок довольно дешёвые процессоры в массовых количествах, выпускаемые ради снижения себестоимости не по самым передовым технологиям. Подхватив «эволюционную эстафету» у нетбуков, так называемые «хромбуки» в странах с развитой телекоммуникационной инфраструктурой начали массовой использоваться в образовательной системе, продукция Intel исторически занимала доминирующее положение в этом сегменте рынка, поскольку AMD всё же полагалась на услуги TSMC и соперничать по себестоимости продукции с Intel могла с трудом, да и не всегда хотела.

Источник изображения: Intel

Как сообщает DigiTimes со ссылкой на информированные источники, в текущем году рынок хромбуков вырастет примерно на 20%, но компания Intel будет терять на нём позиции. Доля процессорного гиганта в итоге опустится ниже 65%. Во-первых, этому будет способствовать активность AMD. Во-вторых, не будут сидеть сложа руки и партнёры Arm, выпускающие адаптированные под использование в ноутбуках процессоры с соответствующей архитектурой. Поскольку хромбуки используют в качестве операционной системы Google Chrome OS, с поддержкой Arm-совместимой архитектуры на программном уровне у них проблем не возникнет. Нужно лишь, чтобы клиенты Arm предложили рынку достаточно дешёвые процессоры.