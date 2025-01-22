Для этого выпуск смартфонов или компонентов для них придётся локализовать.

В октябре власти Индонезии запретили импорт iPhone 16 в коммерческих масштабах, обосновав это неготовностью Apple обеспечить соответствие своей деятельности местному законодательству, которое требовало достигать более высокого уровня локализации. Усилий Apple по разработке программного обеспечения на территории Индонезии для соответствия требованиям закона оказалось недостаточно. Как сообщает Bloomberg, на форуме в Давосе министр инвестиций Индонезии Росан Роеслани (Rosan Roeslani) заявил, что власти страны скоро согласуют с Apple инвестиционную программу, которая позволит возобновить импорт iPhone 16. Решение должно быть принято буквально через неделю или две, как пояснил чиновник.

Источник изображения: Apple

Напомним, что предыдущая попытка Apple задобрить индонезийских чиновников за счёт строительства на территории страны предприятия по выпуску беспроводных меток не нашла поддержки, поскольку власти региона настроены на локализацию выпуска либо смартфонов Apple в целом, либо каких-либо компонентов для них. Как будет определяться степень локализации, министр инвестиций пояснить затруднился. От используемой сторонами формулы во многом будет зависеть успех самих переговоров, по его словам.