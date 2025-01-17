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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
RTX 5090D разочаровала обозревателя небольшим приростом производительности относительно RTX 4090
Без апскейлеров, разумеется.

В ожидании официального релиза видеокарт GeForce RTX 50 на китайском форуме Chiphell появились интересные слухи о производительности флагманской модели RTX 5090D, предназначенной для китайского рынка. Один из пользователей форума, получивший доступ к новинке, поделился своими наблюдениями. Стоит отметить, что RTX 5090D и стандартная RTX 5090, предназначенная для других рынков, обладают одинаковой производительностью в играх, отличаясь лишь некоторыми особенностями, актуальными именно для китайского рынка.

Для оценки потенциала новинки, обозреватель провел тестирование RTX 5090D, искусственно ограничив частоту памяти до 14 ГГц. Это позволило ему определить максимальную частоту графического процессора, которая достигла 2,6 ГГц – значения, близкого к показателям RTX 4090 в аналогичных условиях. Напомним, что базовая частота RTX 5090D составляет 2,0 ГГц, а boost-частота – 2,4 ГГц, как и у стандартной RTX 5090.

В настоящее время RTX 5090D не поддерживает разгон путем увеличения лимита мощности (power limit), то есть нельзя повысить производительность карты, увеличив предельно допустимое энергопотребление. Однако, по мнению обозревателя, такая возможность может появиться в будущем благодаря обновлениям BIOS.

Сравнительные тесты RTX 5090D и RTX 4090 в играх с отключенными DLAA, трассировкой лучей и «режимом суперпроизводительности» показали прирост производительности порядка 20%. При активации всех этих технологий улучшения соответствуют заявленным NVIDIA показателям.

Главный вывод, который делает обозреватель, несколько разочаровывает: аппаратная часть RTX 5090 не получила существенных улучшений. Основной упор сделан на технологии искусственного интеллекта, такие как DLSS, которые призваны косвенно увеличить производительность. По этой причине NVIDIA в своих официальных тестах акцентирует внимание именно на производительности DLSS, затрудняя прямое сравнение с предыдущим поколением. Обозреватель скептически относится к потенциалу разгона RTX 5090 и не видит значительной разницы в производственных технологиях RTX 5090 и RTX 4090.

Оригинальное сообщение на форуме Chiphell было удалено, но его копия сохранилась благодаря пользователю HXL.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090d
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