И не только для развлечений.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) год назад посетил Китай, где встречался с сотрудниками компании и даже принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к наступлению Нового года по китайскому лунному календарю. Как поясняет Bloomberg, данная практика рискует стать традиционной, поскольку в этом году глава NVIDIA опять проведёт несколько дней в Китае, встречаясь с местными сотрудниками компании. К концу недели он направится на Тайвань для взаимодействия с партнёрами NVIDIA.

Источник изображения: NVIDIA

Символично, что в это тревожное для компании и отрасли в целом время глава NVIDIA отправился именно в Китай. В планы Хуана входит посещение Шэньчжэня, Шанхая и Пекина, но будет ли программа командировки включать переговоры с китайскими чиновниками, не уточняется. Формально, повод для такой встречи есть, поскольку китайские антимонопольщики в качестве ответной меры на американские санкции сейчас пытаются пересмотреть итоги сделки четырёхлетней давности, в результате которой NVIDIA получила право купить израильскую Mellanox.

В предыдущем квартале выручка NVIDIA в Китае достигла $5,4 млрд, и глава компании не устаёт повторять, что местный рынок очень важен для неё. При этом у этого поставщика ускорителей вычислений и игровых видеокарт остаётся всё меньше легальных возможностей сохранять своё присутствие на рынке КНР из-за расширяющихся санкций США.