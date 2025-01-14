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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство Arm обсуждало как повышение цен в четыре раза, так и разработку собственных процессоров
Об этом стало известно в суде.

Агентство Reuters вернулось к обсуждению подробностей судебного разбирательства между Arm и Qualcomm, касающегося права последней использовать разработки купленной ею компании Nuvia при создании собственных процессоров для рынка ПК, которые сейчас предлагаются в линейке Snapdragon X. В закрытой части судебного процесса, как утверждает Reuters, представители Arm вынуждены были признаться, что руководство компании на определённом этапе обсуждало возможность выпуска собственных процессоров.

Источник изображения: Qualcomm

С 2019 года, кроме того, Arm вынашивала стратегический план под условным обозначением Picasso, который подразумевал увеличение выручки в сегменте чипов для смартфонов до $1 млрд в течение примерно десяти лет. Помимо прочих мер, это могло достигаться и заметным повышением лицензионных выплат с каждого чипа, созданного с использованием архитектуры Arm. К декабрю 2019 года Arm даже почти удалось договориться с Qualcomm о заключении лицензионного соглашения на новых условиях. Поскольку Qualcomm в основном использует базовые элементы архитектуры Arm, а не готовые блоки, для неё повышение лицензионных выплат не было бы столь существенным.

В феврале 2022 года руководство Arm обсуждало возможность выхода на рынок процессоров с самостоятельно разработанными процессорами, что также подтверждается материалами судебного дела. Представители британского холдинга призывают не преувеличивать значение данного факта, поскольку рассмотрение стратегических альтернатив является неотъемлемой частью планирования в любом бизнесе, но не факт, что все из них в итоге реализуются.

В октябре 2022 года руководство Arm и SoftBank встретилось с коллегами из Samsung, заявив тем, что лицензионное соглашение первой из компаний с Qualcomm истекает в 2025 году. Это вызвало озабоченность руководства Samsung, получающей от Qualcomm часть чипов для своих смартфонов, из-за чего представителям последней пришлось заверить корейского партнёра, что лицензионное соглашение с Arm действует до 2033 года. В любом случае, испуганная такой неопределённостью Samsung сократила срок соглашения на поставку чипов с Qualcomm с трёх до двух лет.

#samsung #qualcomm #arm
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