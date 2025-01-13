Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA настаивает, что новые санкции навредят США
И никак не помогут национальной безопасности.

Прошлая неделя не увенчалась обещанными санкциями США в сфере экспорта компонентов для систем искусственного интеллекта и готовых больших языковых моделей, но для уходящей администрации Байдена сейчас важен буквально каждый час, и за оставшиеся семь дней они наверняка сделают миру столько неоднозначных «подарков», что жить с этим наследием придётся очень долго. Агентство Reuters отмечает, что официальные представители NVIDIA превентивно выступили с критикой готовящихся санкций.

Источник изображения: NVIDIA

По мнению вице-президента NVIDIA по связям с государственными органами Нэда Финкла (Ned Finkle), подобные ограничительные меры могут сбить с пути инновации и рост экономики в мировых масштабах. Собственно, пострадает и лидерство США в сфере высоких технологий, по мнению представителя NVIDIA. Компания работает с разными странами, и дополнительные бюрократические преграды просто остановят её прогресс. Национальной безопасности США такие ограничения при этом никак не помогут, поскольку власти страны будут пытаться получить контроль над технологиями, которые уже давно присутствуют во всех игровых компьютерах мира. Конкурентоспособность США в сфере инноваций в результате будет подорвана, и претендовать на сохранение лидерства они уже не смогут, как убеждён Нэд Финкл.

#nvidia #сша #санкции
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
178
Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
21
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
18
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
29
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
39
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
9
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
1

Сейчас обсуждают

San Sanich
13:49
Обычная золотая молодëжь, которой и у нас хватает. Их ещë не пиздили ногами по башке.
Слушавшие на улице Киева "Шамана" юноши не считают себя виновными и объявили о провокации
San Sanich
13:44
Пятëрочки на урановых рудниках за военные преступления думаю хватит.
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
Nvidia&Intel Hater
13:44
или вот образчик достраивания -мыло и шарп .замиксуй и порадуй всех.Не тянет огрызок -добавь мыльца.Стала все обмазано мылом -накинь шарпа.супер дегрод длсс приветствует вас
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
Nvidia&Intel Hater
13:40
особенно вот тут достроило .Мы все спорим с товарищами -это пробитое дно или еще есть куда углубляться.все сошлись на мнении что такое видели на cga последний раз.в 80-х.И сказочки про сжатие ютуба ос...
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
Mekanika
13:35
Если эта конфа для 9070: 4096 / 256 / 96 подтвердится, то уровень 7900хт - это я хз дотянет ли 9070хт до 7900хт (5376 / 336 / 192). Тут, как бы, одними 3ггц на ядре не обойтись. Имхо.
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
Nvidia&Intel Hater
13:34
так достраивает что просто чудо.ну когда зрение минус 12 пойдет.
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
Mekanika
13:32
Ну, хотелось бы пожирнее релиз, если честно. Выходит, что техногически 9000 серия не предлагает ничего нового ... пока. Будем подождать оф. релиз.
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
Mostack
13:32
Ну тупо один из пары резисторов грохнуть - даже паяльник не нужен. В принципе интерес должен пропасть уже на второй-третьей лампе. Все же половина яркости ну такое себе решение
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
Александр Мухин
13:11
У референсной версии, по-видимому, будет буст до 2970 MHz, а это около 48 TFLOPS, то есть даже до Radeon RX 7900 XT не дотягивает. Мелькали версии с бустом до 3060, но это всего +3%. А 64 CU — это пок...
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
Андрей
13:11
Так что-бы мощность уменьшить в 2 раза - полюбому паяльник нужно взять))) Так можно начать самого простого - уменьшить мощность. Далеко не каждый знает как это сделать, куда уж там до более глубокого ...
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем