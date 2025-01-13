И никак не помогут национальной безопасности.

Прошлая неделя не увенчалась обещанными санкциями США в сфере экспорта компонентов для систем искусственного интеллекта и готовых больших языковых моделей, но для уходящей администрации Байдена сейчас важен буквально каждый час, и за оставшиеся семь дней они наверняка сделают миру столько неоднозначных «подарков», что жить с этим наследием придётся очень долго. Агентство Reuters отмечает, что официальные представители NVIDIA превентивно выступили с критикой готовящихся санкций.

Источник изображения: NVIDIA

По мнению вице-президента NVIDIA по связям с государственными органами Нэда Финкла (Ned Finkle), подобные ограничительные меры могут сбить с пути инновации и рост экономики в мировых масштабах. Собственно, пострадает и лидерство США в сфере высоких технологий, по мнению представителя NVIDIA. Компания работает с разными странами, и дополнительные бюрократические преграды просто остановят её прогресс. Национальной безопасности США такие ограничения при этом никак не помогут, поскольку власти страны будут пытаться получить контроль над технологиями, которые уже давно присутствуют во всех игровых компьютерах мира. Конкурентоспособность США в сфере инноваций в результате будет подорвана, и претендовать на сохранение лидерства они уже не смогут, как убеждён Нэд Финкл.