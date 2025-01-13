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Новости Hardware Алексей Сычёв
Сотрудничающий с ASML университет в Нидерландах стал жертвой кибератаки
Локальную сеть вуза пришлось отключить.

Внешние силы тревожат не только телекоммуникационную инфраструктуру европейских стран, но и мешают готовить технических специалистов в вузах. По крайней мере, агентство Bloomberg сообщило, что внутренняя компьютерная сеть одного из сотрудничающих с ASML университетов в Нидерландах недавно подверглась кибератаке.

Источник изображения: ASML

Речь идёт о Технологическом университете Эйндховена, который расположен буквально в нескольких километрах от штаб-квартиры ASML — крупнейшей компании, поставляющей производителям чипов оборудование для производства чипов. В результате кибератаки учебному заведению пришлось отменить занятия студентов как минимум до вторника. Отключить университетскую локальную сеть пришлось для предотвращения большего ущерба, как отмечает источник. Подозрительно высокая активность на университетских серверах была замечена в конце октября, и пока предполагаемые злоумышленники никаких требований или комментариев не предоставили. Пока ведётся расследование, целью которого является выявление фактов возможного хищения данных из университетской сети.

ASML давно поддерживает данный вуз, считая его важным звеном в цепочке подготовки будущих кадров. В мае компания выделила 80 млн евро на подготовки специалистов и модернизации университетской лаборатории, в которой обучающиеся на практике имели дело с оборудованием, используемым для изготовления чипов методом литографии. В ноябре прошлого года кибератаке подвергалась сама ASML.

#asml #нидерланды #кибератака
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