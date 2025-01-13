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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году поставки смартфонов выросли впервые за два года
Но Apple и Samsung продолжают уступать под натиском конкурентов.

Если 2023 год для рынка смартфонов оказался худшим за десять лет, как поясняют представители Counterpoint Research, то 2024 год впервые за два предыдущих года продемонстрировал рост объёмов реализации смартфонов на достойные 4%. Впрочем, основной рост был обеспечен не парой лидеров в лице Samsung и Apple, а их конкурентами.

Источник изображения: Counterpoint Research

Южнокорейский гигант хоть и остаётся лидером рынка смартфонов, от занимающей второе место Apple его отделяет всего один процент доли рынка, а позиции Samsung с 2022 года на мировом рынке ослабли с 21 до 19 %. Компания Apple по сравнению с 2023 годом хоть и сократила свою долю мирового рынка с 19 до 18 %, технически она просто откатилась до уровня 2022 года. В натуральном выражении Samsung в прошлом году удалось увеличить объёмы поставок смартфонов на 1%, а вот Apple просела на 2%, хотя в Латинской Америке, Африке и части Азии её продукция пользовалась растущей популярностью. Отсутствие Apple Intelligence на китайском рынке в момент дебюта серии iPhone 16 способствовало ослаблению позиций компании в мировых масштабах, как считают эксперты.

В 2024 году рынок смартфонов рост преимущественно за счёт моделей в ценовом диапазоне более $1000, а регионально отличились Европе, Китай и Латинская Америка. Продукция китайской Xiaomi прибавила в объёмах реализации сразу 12%, что позволило ей укрепить имеющиеся позиции на третьем месте и увеличить долю мирового рынка с 13 до 14 %. Oppo и Vivo довольствовались четвёртым и пятым местами с примерно равными долями рынка по 8%. Если в 2022 году на производителей за пределами первой пятёрки приходились только 30% мирового рынка смартфонов, то по итогам 2024 года они прибавили три процентных пункта и заняли его треть.

В текущем году, как считают аналитики, выручка от реализации смартфонов будет расти опережающими темпами, поскольку она увеличится на 8%, а в натуральном выражении поставки увеличатся только на 4%.

#смартфоны #apple #samsung #аналитика #counterpoint research
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