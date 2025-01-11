Эта победа AMD особенно поможет её на американском рынке.

В прошлом году AMD удалось занять почти четверть рынка x86-совместимых процессоров, но в корпоративном сегменте её доля исторически была ниже в силу консерватизма как покупателей готовых ПК, так и их производителей. Как сообщает CRN, отныне американская Dell Technologies будет предлагать корпоративным клиентам ПК и ноутбуки семейства Dell Pro, оснащаемые центральными процессорами AMD Ryzen AI Pro различных поколений.

Источник изображения: AMD

Данные процессоры интересы корпоративным пользователям не только поддержкой локального ускорения работы систем искусственного интеллекта (Microsoft Copilot+ PC), но и наличием приличного набора функций для удалённого администрирования и обеспечения информационной безопасности. До недавних пор Dell предпочитала использовать процессоры марки AMD только в своих серверах (EPYC) и рабочих станциях (Ryzen Threadripper).