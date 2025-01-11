Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Dell примкнула к числу партнёров AMD, поставляющих ПК на основе её процессоров в корпоративном сегменте
Эта победа AMD особенно поможет её на американском рынке.

В прошлом году AMD удалось занять почти четверть рынка x86-совместимых процессоров, но в корпоративном сегменте её доля исторически была ниже в силу консерватизма как покупателей готовых ПК, так и их производителей. Как сообщает CRN, отныне американская Dell Technologies будет предлагать корпоративным клиентам ПК и ноутбуки семейства Dell Pro, оснащаемые центральными процессорами AMD Ryzen AI Pro различных поколений.

Источник изображения: AMD

Данные процессоры интересы корпоративным пользователям не только поддержкой локального ускорения работы систем искусственного интеллекта (Microsoft Copilot+ PC), но и наличием приличного набора функций для удалённого администрирования и обеспечения информационной безопасности. До недавних пор Dell предпочитала использовать процессоры марки AMD только в своих серверах (EPYC) и рабочих станциях (Ryzen Threadripper).

#amd #dell #ryzen ai pro
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
147
"Носферату": краткий обзор фильма
3
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
6
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
16
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
6
Обзор электронной книги Оникс Букс Дарвин 11: нейросеть, 8 ядер и быстрый доступ к Google Play
1
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
4

Сейчас обсуждают

Фауст Гете
11:30
как ты можешь?? нейросети нужна видеопамять!! бысто переходи на виндоус 11 и ставь себе 16 гигабайт! иначе как на тебе зарабатывать?
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Фауст Гете
11:29
вывод один, и автор спалился " — ведь в работе с нейросетями, например, может быть выгоднее иметь 16 ГБ не самой быстрой видеопамяти" Весь этот хайп по сути про видеопамять идет от участников нейросе...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Фауст Гете
11:28
Суть проплаченных сегодня статей - " ведь в работе с нейросетями, например, может быть выгоднее иметь 16 ГБ не самой быстрой видеопамяти, чем 12 ГБ гораздо более шустрой" А то что главное это чип и ш...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Робин Гудеичь
11:22
Можно покрасить корпус в чёрный и заглушки взять металлические с перфорацией. Или заглушки покрасить в белый.
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Gensek_Vova
11:21
Маск решает проблемы с конкурентами по теме ИИ, для того и страхов нагоняет, не более.
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
Gensek_Vova
11:18
Вот съездит к Зеленскому с люминиевым чемоданом, тогда и разрешит ))
Шольц блокирует выделение Украине военного пакета на три миллиарда евро
Johny Jones
11:15
Ты на ютубе будешь проходить, пока другие катать будут)
С выходом GTA 6 игроки получат доступ к 40% зданий и усовершенствованному физическому движку
Johny Jones
11:14
Аххахах пекари опять плачут что смогут поиграть только через полтора года после релиза? Хахахах С кайфом на прошке пройду) Жду слезные комменты про 10фпс,бетатест и тд и тп плак плак)
С выходом GTA 6 игроки получат доступ к 40% зданий и усовершенствованному физическому движку
Маэстро
11:14
ето там где всё сгорело?
Зеленский назвал мечтой Украины завершение конфликта и получение гарантий безопасности в 2025 году
Gensek_Vova
11:11
Он к тёще поедет в новую виллу рядом со звёздами Голливуда
Зеленский назвал мечтой Украины завершение конфликта и получение гарантий безопасности в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем