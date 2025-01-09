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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Нидерландов хотят, чтобы AMD и NVIDIA помогли создать национальную инфраструктуру для ИИ
В условиях дефицита ускорителей вычислений подобные связи оправдывают себя.

Как сообщает Bloomberg, правительство Нидерландов обратилось за помощью в развитии национальной вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта к компаниям NVIDIA и AMD, которые являются крупнейшими поставщиками ускорителей вычислений, применяемых в этой сфере. Власти страны хотят с помощью обеих компаний построить центр обработки данных с суперкомпьютером, который можно было бы использовать для развития систем искусственного интеллекта в государственном масштабе.

Источник изображения: AMD

От NVIDIA, помимо аппаратного обеспечения, властям Нидерландов потребуется и методологическая помощь в развитии всей сопутствующей инфраструктуры. Министр экономики Нидерландов Дирк Бельяартс (Dirk Beljaarts) в эти дни находится в США, поэтому подобные переговоры с руководством местных компаний ему провести проще. Когда именно начнётся строительство центра обработки данных и какие примет масштабы, не уточняется. Руководство NVIDIA не раз отмечало, что решениями компании в сфере ИИ давно интересуются не только отдельные компании, но и целые государства. Участие Нидерландов в подобной инициативе наглядно это демонстрирует.

#amd #nvidia #искусственный интеллект #нидерланды
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