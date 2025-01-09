А опытное производство 2-нм чипов в целом будет запущено в апреле.

Японское агентство Nikkei сообщило, что основанная в августе 2022 года компания Rapidus уже в апреле сможет начать выпуск прототипов 2-нм чипов для своих клиентов на опытной линии, монтируемой сейчас на предприятии на острове Хоккайдо. К июню текущего года Rapidus сможет начать поставки образцов 2-нм чипов, которые были разработаны компанией Broadcom. Если первые итоги сотрудничества устроят эту компанию, то массовый выпуск 2-нм чипов для её нужд Rapidus освоит к 2027 году.

Источник изображения: Broadcom

Для Rapidus появление в числе её клиентов пятого по величине поставщика полупроводниковых компонентов в мире будет важным достижением. TSMC начнёт серийный выпуск 2-нм продукции для своих клиентов уже в этом году, но квоты будут ограничены, а цены достаточно высокими, поэтому для Broadcom сотрудничество с Rapidus станет возможностью сэкономить — при условии, что 2-нм чипы не понадобятся ей до 2027 года, когда японский подрядчик сможет развернуть их массовые поставки.