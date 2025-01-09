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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
MSI может в ближайшем будущем анонсировать портативную консоль Claw на базе AMD Ryzen Z2
И эти отказываются от Intel?

Тайваньский производитель компьютерной техники MSI, возможно, готовит к выпуску портативную игровую консоль на базе процессора AMD Ryzen Z2. Эта информация, пока не подтвержденная официально, появилась благодаря источнику CodeCommando, известному своими достоверными утечками, связанными с AMD и MSI.

В настоящее время линейка портативных консолей MSI Claw AI+ оснащается исключительно процессорами Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V). MSI пока не выпускает портативных устройств на базе AMD, и серия Claw остается единственной, использующей исключительно оборудование Intel, несмотря на лидирующие позиции AMD на рынке.

Напомним, что на выставке CES 2025 компания AMD представила новую серию процессоров Ryzen Z2, которые, как известно, будут использоваться в Lenovo Legion Go. MSI анонсировала свою новую серию Claw AI+ в декабре, однако продажи этих устройств запланированы только на середину января.

Источник CodeCommando подтвердил информацию о планах MSI, но не раскрыл дополнительных подробностей. Пока нет ни сроков, ни дополнительных утечек, которые могли бы пролить свет на скорый выход Claw с Ryzen Z2. Возможно, это всего лишь слух, подхваченный на CES, или случайная оговорка одного из представителей компании.

#amd #процессоры #msi #консоли #портативные консоли #ryzen z2
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