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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ASUS случайно раскрыла дату старта предзаказов AMD Radeon RX 9070
Январь будет жарким.

Компания ASUS, похоже, преждевременно раскрыла дату начала предзаказов на видеокарты AMD Radeon RX 9070. Согласно информации, обнаруженной на сайте B&H Photo Video, предзаказы на новинки могут стартовать уже 23 января.

Вторая половина января обещает быть насыщенной для обозревателей и геймеров, выбирающих новые видеокарты. Ведь помимо AMD и NVIDIA, свои новинки готовит и Intel.

На сайте ритейлера представлены четыре модели ASUS Radeon RX 9070 серий PRIME и TUF, включая версии XT и без XT. Все карты отмечены как новые товары, а информация о предзаказе указывает на доступность 23 января, в типичное для AMD время запуска продаж.

Если эта информация верна, AMD снимет эмбарго на продажи за неделю до запуска GeForce RTX 5090/5080 от NVIDIA, официально запланированного на 30 января. Это также означает, что к этому времени AMD, вероятно, раскроет полные характеристики новых видеокарт. Судя по всему, ждать обновлений RDNA4 до конца первого квартала не придется.

Слухи о возможном запуске серии RX 9070 в конце января, через неделю после начала предзаказов, подогревают интерес. В календаре релизов уже значатся: Intel Arc B570 (16 января), предзаказы Radeon RX 9070 (23 января), запуск GeForce RTX 5090/5080 (30 января), а также выход GeForce RTX 5070Ti/5070 в феврале и мобильных GeForce RTX 50 в марте. И это, вероятно, не полный список, так как даты обзоров и предзаказов могут отличаться от дат официального релиза.

#amd #видеокарты #asus #radeon rx 9070
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