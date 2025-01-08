Январь будет жарким.

Компания ASUS, похоже, преждевременно раскрыла дату начала предзаказов на видеокарты AMD Radeon RX 9070. Согласно информации, обнаруженной на сайте B&H Photo Video, предзаказы на новинки могут стартовать уже 23 января.

Вторая половина января обещает быть насыщенной для обозревателей и геймеров, выбирающих новые видеокарты. Ведь помимо AMD и NVIDIA, свои новинки готовит и Intel.

На сайте ритейлера представлены четыре модели ASUS Radeon RX 9070 серий PRIME и TUF, включая версии XT и без XT. Все карты отмечены как новые товары, а информация о предзаказе указывает на доступность 23 января, в типичное для AMD время запуска продаж.

Если эта информация верна, AMD снимет эмбарго на продажи за неделю до запуска GeForce RTX 5090/5080 от NVIDIA, официально запланированного на 30 января. Это также означает, что к этому времени AMD, вероятно, раскроет полные характеристики новых видеокарт. Судя по всему, ждать обновлений RDNA4 до конца первого квартала не придется.

Слухи о возможном запуске серии RX 9070 в конце января, через неделю после начала предзаказов, подогревают интерес. В календаре релизов уже значатся: Intel Arc B570 (16 января), предзаказы Radeon RX 9070 (23 января), запуск GeForce RTX 5090/5080 (30 января), а также выход GeForce RTX 5070Ti/5070 в феврале и мобильных GeForce RTX 50 в марте. И это, вероятно, не полный список, так как даты обзоров и предзаказов могут отличаться от дат официального релиза.