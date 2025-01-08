Обилие камер позволяет быстро найти управу на злоумышленников.

Беспилотные прототипы Waymo уже давно эксплуатируются без водителей на улицах Сан-Франциско (Калифорния) и Финикса (Аризона), но в Лос-Анджелесе до недавних пор воспользоваться услугами беспилотных такси могли только избранные добровольцы, которые своего права сделать это дожидались в виртуальной очереди. Как отмечает CBS News, распространение прототипов беспилотных такси Waymo в центре Лос-Анджелеса спровоцировало как минимум одну попытку угона электромобиля Jaguar I-Pace, на платформе которого они созданы.

Источник изображения: OC Hawk

На прошлой неделе местной полицией был задержан подозреваемый в попытке угона беспилотного такси, который проник в салон и занял водительское место, попытавшись перехватить управление. Предполагается, что задержанный вскоре после полуночи на одном из перекрёстков Лос-Анджелеса злоумышленник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Представители Waymo пояснили, что на более чем 5 млн поездок беспилотных такси этой компании пришлось всего несколько попыток неправомерного перехвата управления лицами, не имевшими права это делать. Автоматика устроена таким образом, что посторонний человек на сидении водителя не сможет сразу перехватить управлением прототипом, как поясняет Waymo. Диспетчер всегда имеет возможность установить связь с таким человеком и попросить его прекратить поездку и покинуть салон машины. Если он не подчиняется таким требованиям, диспетчер связывается с группой быстрого реагирования, которая работает в координации со стражами порядка. Подозреваемого в попытке угона на прошлой неделе удалось задержать именно благодаря подобным возможностям прототипов Waymo. Система машинного зрения, обрабатывая изображения с внутрисалонной камеры прототипов Waymo, способна определить не только наличие на водительском сидении постороннего человека, но и оценить адекватность его поведения, а также обнаружить факт курения или не пристёгнутый ремень безопасности.