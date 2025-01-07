Дальнейшие санкции могут последовать позже.

Агентство Bloomberg сообщило накануне, что Пентагон включил в свой «чёрный список» несколько китайских компаний, подозреваемых в связях с китайским оборонно-промышленным комплексом. Этот перечень из 134 компаний теперь включает разработчика игр и мессенджера WeChat —компанию Tencent, крупнейшего в мире поставщика тяговых аккумуляторов CATL и крупнейшего в Китае производителя микросхем оперативной памяти CXMT. Как минимум Tencent и CATL свои связи с китайскими военными отрицают и утверждают, что попали в этот список по ошибке.

Источник изображения: CATL

Эффект от появления этих компаний в указанном списке почувствуется не сразу. Сперва Министерство обороны США может порекомендовать Министерству финансов блокировать платежи американских контрагентов в пользу указанных китайских компаний, затем Министерство торговли может запретить американским компаниям сотрудничать с ними. В случае с CATL это может иметь серьёзные последствия. Контролируя более трети всех поставок тяговых аккумуляторов для электромобилей, CATL является важным партнёром для Tesla, Stellantis и Volkswagen. Более того, Ford намерена использовать технологии CATL при выпуске тяговых батарей на предприятиях в США, переговоры о подобной схеме сотрудничества собиралась начать и General Motors.

Хорошей новостью является обратимость данных санкций. В 2021 году Xiaomi удалось добиться своего исключения из «чёрного списка» Пентагона, в прошлом году подобным успехом поделилась китайская AMEC, поставляющая оборудование для производства чипов. По крайней мере, добиться «реабилитации» можно через американский суд, хотя это и потребует затрат не только денег, но и времени.