Они к этому времени уже достигнут третьего поколения в своём развитии.

Как напоминает South China Morning Post, Китайская академия наук с 2019 года продвигает проект XiangShan, подразумевающий разработку процессоров с «открытым исходным кодом» на базе архитектуры RISC-V, которую китайские компании могли бы адаптировать под собственные нужды на безвозмездной основе.

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Представители академии недавно заявили, что рассчитывают на появление первых образцов таких процессоров в текущем году. Скорее всего, они будут относиться уже к третьему поколению чипов XiangShan, поскольку цифровые проекты Yanqihu были готовы ещё в 2021 году, к 2023 году созрели процессоры Nanhu, а сейчас ведётся разработка третьего поколения процессоров, несущих обозначение Kinminghu. Китайские разработчики признают, что по уровню быстродействия такие процессоры будут отставать от массовых импортных решений довольно существенно, но видят в такой открытой платформе способ добиться технологического суверенитета в сфере создания центральных процессоров. Американская сторона слабо влияет на распространение архитектуры RISC-V, поэтому санкциями нельзя добиться запреты на использования этой архитектуры китайскими разработчиками.