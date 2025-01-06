Зато Тайвань укрепил свои позиции.

Южнокорейское издание Korea JoongAng Daily опубликовало статистику по поставкам полупроводниковой продукции за пределы страны с января прошлого года по ноябрь включительно, поскольку данные за все двенадцать месяцев пока получены не по всем направлениям деятельности. В целом, в денежном выражении экспорт чипов из Южной Кореи вырос по итогам прошлого года до рекордных $141,9 млрд и оказался выше результата весьма «урожайного» с этой точки зрения 2022 года, когда профильная выручка достигла $129,2 млрд.

Источник изображения: Samsung Electronics

При этом с января по ноябрь в Китай и Гонконг было отправлено из Южной Кореи полупроводниковой продукции на $42,47 млрд. Это выше итогов аналогичных периодов 2020 и 2023 года, но ниже показателей 2021 и 2022 года, когда выручка превышала $50 млрд. В прошлом году снизилась и доля Китая и Гонконга в структуре экспорта полупроводниковой продукции из Южной Кореи: до 51,7 %, хотя в 2020 году этот показатель достигал 61,1%.

Зато экспорт чипов на Тайвань из Южной Кореи буквально подскочил в два с лишним раза по сравнению с 2023 годом, до $18,53 млрд в денежном выражении. На этот остров пришлось 14,5 экспорта чипов из Южной Кореи, хотя в 2020 году эта доля не превышала 7,2%. Данная тенденция во многом объясняется ростом экспорта чипов типа HBM на Тайвань, где их упаковывают при производстве ускорителей вычислений NVIDIA. С точки зрения статистики, они выпадают из поставок южнокорейских чипов в США. Последнее направление отвечало в прошлом году за 7,2% корейского экспорта полупроводниковой продукции, хотя в 2020 году доля достигала 7,5%.