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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
United Airlines в этом году начнёт предлагать доступ к интернету через Starlink на своих авиарейсах
Но только отдельным категориям клиентов.

Сфера применения терминалов спутниковой связи Starlink не ограничивается использованием в боевых условиях или организацией доступа к глобальной сети в труднодоступных районах планеты. Авиакомпании активно осваивают данный вид связи для предоставления пассажирам доступа к интернету во время перелётов. Как отмечает Reuters, американская компания United Airlines начнёт внедрять доступ к интернету через Starlink на своих авиарейсах с текущего года.

Источник изображения: Starlink

Тестирование данного вида связи начнётся в феврале текущего года, а первое коммерческое применение состоится весной с использованием лайнера Embraer E-175. Региональный авиафлот этой компании будет оснащён терминалами Starlink к концу этого года, к тому времени как минимум один самолёт на каждом из ключевых маршрутов United Airlines получит соответствующее оборудование. От первоначальных намерений предоставить на борту самолёта бесплатный Wi-Fi для всех пассажиров компания откажется, ограничив круг получивших его клиентов участниками программы MileagePlus. В прошлом году авиакомпания заключила соглашение со Starlink, которое подразумевает оснащение терминалами спутниковой связи более чем 1000 воздушных судов в течение ближайших нескольких лет.

#starlink #спутниковый интернет
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