Почти на 60% больше, чем в предыдущем году.

В календаре Microsoft текущий фискальный год завершается в июне, за соответствующий 12-месячный период корпорация, по данным Bloomberg, намерена потратить $80 млрд на развитие и модернизацию собственных центров обработки данных. Более половины этой суммы уйдёт на строительство ЦОД на территории США, как признался президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) на страницах корпоративного блога. Разумеется, основным локомотивом подобных трат будет потребность в расширении инфраструктуры, обслуживающей системы искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

В предыдущем фискальном году капитальные расходы Microsoft ограничились суммой более $50 млрд, поэтому прогресс текущего года будет очевиден. Президент Microsoft предостерёг избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump) от введения чрезмерного регулирования в сфере искусственного интеллекта, поскольку он считает, что частный сектор в США должен сохранить факторы, способствующие прогрессу в этой сфере. При этом необходимость экспортных ограничений представитель Microsoft не оспаривает, но с учётом интересов США и их союзников.