Ulefone Armor X31 Pro становится доступным по сниженной цене

Серия защищённых смартфонов Ulefone Armor X пополняется моделью Armor X31 Pro. Это первый представитель данной линейки с поддержкой стандарта связи 5G. В настоящее время он предлагается в магазине AliExpress по специальной цене первой распродажи в размере $199,99. Это внушительная скидка по сравнению с обычной стоимостью в $399,98. В результате открывается прекрасная возможность для тех, кто хочет стать обладателем прочного и многофункционального устройства 5G.Видео распаковки Ulefone Armor X31 Pro:Armor X31 Pro содержит в своём составе производительный процессор MediaTek Dimensity 6300 6 нм, который приносит лёгкость при выполнении повседневных задач и в играх. Передовые возможности центрального и графического процессоров создают плавность взаимодействия и бесперебойную многозадачность.Благодаря поддержке стандарта связи 5G устройство способно молниеносно скачивать и отдавать файлы, работать с сервисами потоковой трансляции и выполнять другие действия во всемирной паутине.Armor X31 Pro обеспечивает молниеносную производительность в процессе многозадачной работы благодаря объёму оперативной памяти 8 ГБ и такому же количеству виртуальной памяти. За счёт хранилища объёмом 256 ГБ и поддержки карт памяти вместимостью до 2 ТБ пользователи не испытают недостатка места для своих файлов и приложений.Дисплей с диагональю 6,56 дюйма приносит захватывающие визуальные впечатления. Высокая частота обновления 120 Гц означает плавную прокрутку и анимацию. В результате любой контент доставит вам удовольствие, от игр до потоковых трансляций видео. Однако главной отличительной чертой экрана стала впечатляющая максимальная яркость в 800 нит. Этот высочайший уровень яркости гарантирует кристально чистую видимость даже под прямыми солнечными лучами. В результате аппарат становится идеальным компаньоном для применения на открытом воздухе. Независимо от того, собрались ли вы в поход, кемпинг или просто гуляете по солнечным улицам, Armor X31 Pro будет развлекать и информировать вас.Смартфон обладает расположенным на задней части модуля камеры фонариком. Простой и быстрый доступ к нему избавляет от необходимости в отдельном электрическом фонарике. Используя настраиваемую кнопку Custom Key, пользователи могут без усилий освещать всё вокруг. Это делает аппарат идеальным для различных видов активного отдыха, таких как ночные прогулки с собаками, походы и другие занятия в темноте.Armor X31 Pro обладает богатым набаором возможностей. Среди них операционная система Android 14 со всей своей производительностью и функциональностью, а также NFC для удобного совершения мобильных платежей. Усовершенствованная система обработки изображений включает в себя основную камеру с разрешением 64 Мп, камеру ночного видения 25 Мп и макрокамеру 2 Мп. Это даёт максимально универсальные возможности съёмки. Сертификация Widevine L1 предоставляет пользователям доступ к официальным платформам потоковых трансляций видео высокой чёткости для качественного просмотра.Ulefone Armor X31 Pro, ставший первым защищённым смартфоном с поддержкой сетей 5G в серии Armor X, сейчас предлагается на AliExpress по специальной цене первой распродажи в $199,99. Эта значительно сниженная цена, действующая только до 7 января, означает уникальную возможность стать обладателем этого надёжного устройства с минимальными затратами. После этой ограниченной по времени распродажи цена снова станет $399,98. Сейчас самое время приобрести этот исключительный по своим возможностям смартфон.