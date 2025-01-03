Начало года выдалось урожайным на подобные инциденты.

Вчерашнее происшествие с пикапом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе было наполнено зловещим символизмом для политиков, победивших на выборах президента США в ноябре, и полиция рассматривает версию теракта, опираясь на имеющиеся улики. По информации Electrek, в то же время стоявший на парковке в пригороде Атланты, штат Джорджия, другой экземпляр Tesla Cybertruck загорелся без помощи ёмкостей с легковоспламеняющимися жидкостями и взрывчатых веществ.

Источник изображения: Atlanta News First

Прибывшим на место пожарным удалось потушить пикап, но интерьер и внутренняя часть кузова успели выгореть, огонь также уничтожил шины электромобиля. Следствие пока придерживается версии о неисправности тягового аккумулятора, которая могла привести к самовозгоранию машины.

Источник изображения: Atlanta News First

Как и в случае со статистикой ДТП, электромобили с современными системами активной безопасности попадают в аварии гораздо реже, чем машины с ДВС, но случаи возгорания электромобилей привлекают гораздо больше общественного внимания. При этом автомобили с ДВС возгораются гораздо чаще. Справедливости ради надо отметить, что все известные до сих пор случаи возгорания пикапов Tesla Cybertruck были связаны либо с ДТП, при которых повреждался корпус тяговой батареи, либо с умышленным воздействием человека, как это произошло в Лас-Вегасе. С этой точки зрения инцидент в Атланте заставляет задуматься, какие причины могут привести к возгоранию мирно стоящего на парковке электрического пикапа.