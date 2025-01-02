Но год она завершила на втором месте среди самых дорогих компаний мира.

Постепенно втягивающееся в привычный режим работы после новогоднего затишья агентство Reuters решило перечислить публичные компании, которые в прошлом году оказались в лидерах роста на фондовом рынке. К концу года капитализация NVIDIA составила $3,28 трлн, и хотя эта компания уступила Apple звание самой дорогой в мире, по величине прироста ей не было равных. Ещё бы, ведь капитализация NVIDIA по итогам прошлого года выросла более чем на $2 трлн.

Источник изображения: NVIDIA

Для сравнения, Apple и Amazon прибавили в капитализации по $791 и $737 млрд соответственно, а Meta и Alphabet (Google) каждая прибавили по $568 млрд. Вообще, 2024 год с капитализацией более $3 трлн завершили только три компании: Apple, NVIDIA и Microsoft, в порядке убывания. Аналитики Wedbush ожидают, что котировки акций компаний технологического сектора в текущем году вырастут в среднем на 25%, если при Дональде Трампе (Donald Trump) регуляторная нагрузка на сектор ИИ снизится. За три последующих года капитализация лидеров рынка в совокупности вырастет более чем на $2 трлн.