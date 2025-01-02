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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck вспыхнул в Лас-Вегасе, Илон Маск отрицает наличие неисправности
Произошло всё у входа в Trump Hotel, что добавляет интриги.

Всего через несколько дней Лас-Вегас начнёт принимать гостей выставки CES 2025, но пока этот город засветился в новостях по совсем другому поводу, как поясняет Electrek. Вчера возле входа в Trump Hotel произошло возгорание электрического пикапа Tesla Cybertruck, которое даже попало на камеры видеонаблюдения. Прибывшая ко входу в отель машина остановилась и успела перевести подвеску в нижнее положение перед парковкой, но сразу после этого резко задымилась и вспыхнула, начав распространять элементы, напоминающие фейерверк.

Источник изображения: Gambling News, Electrek

Огонь был потушен прибывшими на место пожарными, но пресса сообщает как минимум об одном погибшем и нескольких пострадавших в результате этого происшествия. Илон Маск (Elon Musk), почувствовавший щепетильность момента, счёл нужным пояснить, что телеметрия не показывала отклонений в работе арендованного Tesla Cybertruck вплоть до момента возгорания. По мнению главы компании, оно произошло из-за крупных пиротехнических изделий или взрывного устройства, которые хранились в кузове. Как отметил Маск, причиной возгорания не была неисправность транспортного средства.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #возгорание #электрические пикапы
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