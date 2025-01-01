Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская ByteDance стремится в этом году потратить $7 млрд на закупку ускорителей NVIDIA
И это в условиях санкций США!

Ещё в прошлом году стало известно, что китайская компания ByteDance закупила более 230 000 ускорителей вычислений NVIDIA семейства Hopper, уступив в активности по этому показателю только Microsoft. Как отмечает The Information в новой публикации, в текущем году китайский разработчик рассчитывает потратить на закупку ускорителей вычислений NVIDIA уже $7 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Самое интересное, что действующие экспортные ограничения США не должны помешать реализации этого плана. Формально, ByteDance размещает приобретаемые ускорители вычислений за пределами Китая, в странах Юго-Восточной Азии. Соответственно, это позволяет ей получать и достаточно производительные ускорители NVIDIA, а не только те, что специально ограничены в быстродействии и предназначены для официальных поставок в Китай. Учитывая, что власти США до сих пор пытаются запретить деятельность социальной сети TikTok, принадлежащей ByteDance, на территории своей страны, схемы с закупкой ускорителей для нужд этой китайской компании вряд ли смогут сохранить свою актуальность длительное время. Кстати, если ByteDance действительно закупит в текущем году ускорителей NVIDIA на $7 млрд, это позволит ей стать крупнейшим клиентом данной компании в мире.

#nvidia #санкции #bytedance
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
43
Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
8
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
16
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
23
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
7
Топ 7 самых известных Дедов Морозов из разных стран мира
+

Сейчас обсуждают

Белый Орёл
10:45
Появился клиент, видно выписали
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
Белый Орёл
10:44
Это не бернинган, но такой же отбитый
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
Ярослав Басенко
10:41
Автор, бери калькулятор в следующий раз в качестве платформы и ругай AMD как обычно.
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему Linux это плохой выбор для систем с двумя GPU
Nvidia&Intel Hater
10:39
Да НГ отмечал с друзьями,не до психов было ) .Я что то его не помню.Четкий ТН не он вроде? Етить у него по 50 минусов,он бакарди затмевает.Еще Кияница там слегка в том же стиле -буйно помешанный .зеле...
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
Dark_Cloud
10:36
А СМИ типа Медузы или Медиазоны - они западные, или нет? А почему они заблокированы тогда? слишком язвительные вопросы задавали? или методичку все же надо бы сменить?
Павел Дуров ёмко высказался о западной «свободе слова»
Bolea Alexandru
10:33
gtx 1070 гиде хваленные ртх 40х0 где кичимся в каждом посте?
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
Человек Человечный
10:33
А, мне нравится вот это: "...в теории он может летать..." а, на практике?)
В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
Nvidia&Intel Hater
10:25
и Бакарди на соседнюю койку с такой же капельницей + галоперидол + лоботомия )
Как я избавлялся от лишнего веса в самодельном компактном ПК из ATX комплектующих
До последнего украинца
10:23
Горилка была забористая?
Китайские хакеры сумели взломать систему Министерства финансов Соединённых Штатов Америки
Слав Webster
10:14
Термобарирические заряды не способны разбивать бетон Для этого нужны другие Вот зачем компьютерный журнал лезет в тему где он нично не соображает?
Politico: РФ начала оснащать «Герани» искусственным интеллектом, против которого бесполезен РЭБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем