И это в условиях санкций США!

Ещё в прошлом году стало известно, что китайская компания ByteDance закупила более 230 000 ускорителей вычислений NVIDIA семейства Hopper, уступив в активности по этому показателю только Microsoft. Как отмечает The Information в новой публикации, в текущем году китайский разработчик рассчитывает потратить на закупку ускорителей вычислений NVIDIA уже $7 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

Самое интересное, что действующие экспортные ограничения США не должны помешать реализации этого плана. Формально, ByteDance размещает приобретаемые ускорители вычислений за пределами Китая, в странах Юго-Восточной Азии. Соответственно, это позволяет ей получать и достаточно производительные ускорители NVIDIA, а не только те, что специально ограничены в быстродействии и предназначены для официальных поставок в Китай. Учитывая, что власти США до сих пор пытаются запретить деятельность социальной сети TikTok, принадлежащей ByteDance, на территории своей страны, схемы с закупкой ускорителей для нужд этой китайской компании вряд ли смогут сохранить свою актуальность длительное время. Кстати, если ByteDance действительно закупит в текущем году ускорителей NVIDIA на $7 млрд, это позволит ей стать крупнейшим клиентом данной компании в мире.