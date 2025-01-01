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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi в прошлом году поставила 135 000 электромобилей, а в этом замахнулась на 300 000
В строй будет введено второе автосборочное предприятие компании.

Начав поставки своего первого электромобиля SU7 в марте прошлого года, компания Xiaomi первоначально рассчитывала реализовать в течение 2024 года не менее 100 000 экземпляров, но к концу года подняла эту планку до 130 000 машин. Как сообщает CnEVPost со ссылкой на заявления генерального директора и основателя Xiaomi Лэй Цзюня (Lei Jun), фактически в прошлом году компания поставила своим клиентам более 135 000 электромобилей.

Источник изображения: Xiaomi

В Китае точки продажи электромобилей Xiaomi есть в 58 городах. В текущем году объёмы производства будут наращиваться, в строй должно быть введено второе предприятие по сборке электромобилей в Пекине, в совокупности с первым они позволят в наступившем году выпустить 300 000 машин. Как отмечается, первое предприятие Xiaomi также расширяется, что позволит гармонично наращивать объёмы выпуска электромобилей. К лету текущего года компания рассчитывает вывести на рынок электрический кроссовер YU7.

#xiaomi #электромобили #xiaomi su7 #китайские электромобили
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