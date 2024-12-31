На первом плане находятся вовсе не политические причины.

По данным опроса, который провели южнокорейские ассоциации, как сообщает The Chosun Daily, около 37% работающих в Китае корейских компаний в ближайшие пять лет планируют либо сократить своё присутствие в Поднебесной, либо полностью его упразднить. Из них 31% намереваются сделать это в ближайшие два или три года. Надо сказать, что политические факторы при этом стоят не на первом месте, и чаще всего компании объясняют такие намерения снижением спроса на китайском рынке и ростом конкуренции.

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Опрос, охвативший 500 южнокорейских компаний, присутствующих в Китае, показал, что 67% респондентов считают условия ведения бизнеса в стране ухудшающимися. Снижение спроса (24%), изменения в административной политике (21%) и рост затрат (18%) оказались наиболее популярными причинами, объясняющими снижение интереса корейского бизнеса к присутствию на территории Китая. Политические санкции при этом упоминались всего в 15% случаев, а ограничения для иностранного бизнеса вообще набрали только 11% голосов. Рост конкуренции со стороны китайских компаний в 28,3% упоминался корейскими бизнесменами в качестве причины, по которой они хотят перенести свои предприятия за пределы КНР. При этом 36% потенциальных релокантов всё равно рассматривают регион Юго-Восточной Азии в качестве пункта назначения.

Среди глобальных проблем, способствующих переезду, корейские компании в 35% упоминали конфликт между США и Китаем, прочие геополитические кризисы набрали только 24,2% голосов, а гипотетический локальный конфликт на самом Корейском полуострове упоминался в данной ситуации только 23,6% респондентов.