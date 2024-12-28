Всё верно: процессор в комплекте.

Компания Minisforum представила новую версию материнской платы на базе AMD Dragon Range – BD795M. Эта модель, оснащённая мощным 16-ядерным процессором Ryzen 9 7945HX, предлагается по привлекательной цене в $479. Плата представляет особый интерес для пользователей с ограниченным бюджетом, которым требуется высокая производительность. Такие системы могут с лёгкостью использоваться в качестве полноценного настольного ПК, домашнего кинотеатра или даже домашнего сервера.

Новинка BD795M – это, по сути, та же плата, что и в серии BD790i, но с некоторыми физическими отличиями. Главное отличие BD795M – отсутствие кулера для процессора и радиатора для SSD. Это позволяет снизить стоимость, но требует от пользователя самостоятельного подбора совместимых компонентов охлаждения. Данное решение идеально подходит для тех, кто планирует использовать плату в собственных сборках, особенно без ограничений по размеру корпуса. Сокет LGA 1700 позволяет использовать системы охлаждения различных типов, включая жидкостные с подключением помпы AIO.

Minisforum подтверждает, что процессор имеет TDP 100 Вт и может работать на 120 Вт. Это вполне укладывается в возможности многих воздушных систем охлаждения. Характеристики платы остались неизменными: 16-ядерный мобильный процессор Ryzen 9 7945HX, поддержка двух SSD M.2 2280 (один PCIe 5.0), оперативная память DDR5 со скоростью до 5200 МТ/с и максимальным объемом 96 ГБ (SODIMM). Наличие полноразмерного слота PCIe 5.0 x16 делает эту плату Mini-ITX привлекательной для тех, кто планирует установить дискретную видеокарту, в том числе будущих поколений, поддерживающих этот стандарт.