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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае начнутся испытания беспилотных междугородных такси
До этого они могли курсировать только внутри городов.

По информации South China Morning Post, муниципальные власти трёх регионов на юге Китая решили унифицировать требования к проведению испытаний беспилотных такси на своей территории, а также разрешить прототипам со страхующим водителем за рулём перевозить пассажиров по междугородным маршрутам. Сфера применения обычных такси также не ограничивается поездками по городу, поэтому запуск данной пилотной программы призван ускорить замещение водителей автоматикой и в этом виде услуг.

Источник изображения: Baidu

Четыре китайские компании решили принять участие в эксперименте в районе так называемого Большого залива с целью в дальнейшем охватить расположенные здесь особые административные районы Гонконг и Макао. Помимо Pony.ai и Baidu, свои технологии и транспортные средства для испытаний готовы предоставить Chenqi Technology и Cowa Robot. Компания Pony.ai к тому же стремится начать испытывать на междугородных трассах беспилотные грузовики. Единая регуляторная среда позволит участникам эксперимента эксплуатировать свои прототипы, зарегистрированные в одном из районов, на других территориях, участвующих в пилотной программе. Бюрократическая нагрузка за счёт этого снизится.

#китай #автопилот #роботакси #baidu #pony.ai
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