Скидки на товары производства Blackview в рамках распродажи достигают 56%

В канун Нового года многие компании проводят распродажи своих товаров по сниженным ценам. Относится это и к известному производителю электроники Blackview. Один из самых быстрорастущих технологических брендов предлагает скидки для первых покупателей до 56% в магазине AliExpress. От защищённых телефонов до сверхбольших ноутбуков, покупателям предлагается богатый выбор выгодных покупок.Что, если бы ваш телефон мог пережить самые сложные условия, безупречно работать и при этом отлично выглядеть? Таким является Blackview BV8200. Это революционный защищённый телефон с искусственным интеллектом, меняющий представление о возможностях мобильных устройств.Аппарат обладает потрясающим задним дисплеем размером 1,3 дюйма и 19 динамическими механическими циферблатами. Уведомления и приложения всегда будут у вас под рукой и при этом вы сможете демонстрировать свой стиль. Огромный 6,5-дюймовый экран 2,4K FHD+ в 1,5 раза чётче прежнего. Благодаря частоте обновления 120 Гц каждое движение, нажатие и прокрутка контента выглядят безупречными. Экран защищён стеклом Corning® Gorilla® Glass 5 для обеспечения максимальной прочности.Если вы оказались в темноте, двухлучевой светодиодный фонарик BV8200 мощностью 170 люмен стал на 70% ярче, освещая путь даже в самых тёмных условиях.Запечатлейте памятные моменты с помощью камеры Samsung® ISOCELL GN5 AI 50 Мп, обладающей оптической стабилизацией для получения потрясающих снимков без тряски. Независимо от того, снимаете ли вы селфи или пейзажи, передняя камера 32 Мп, сверхширокоугольный и макрообъектив 13 Мп обеспечивают потрясающую чёткость фотографий.Благодаря качественному чипу MediaTek Helio G100 4G с восемью ядрами, BV8200 на 25% быстрее загружает приложения, в результате чего многозадачная работа становится как никогда прежде плавной. Объём памяти до 36 ГБ (12 ГБ + 24 ГБ), 256 ГБ хранилища и поддержка карт памяти TF вместимостью до 2 ТБ означают скорость и возможность хранить на устройстве множество файлов разных форматов. BV8200 обладает крупным аккумулятором ёмкостью 8800 мАч. Его хватает на 888 часов работы в режиме ожидания. Когда придёт время, быстрая зарядка мощностью 45 Вт мгновенно восполнит недостаток энергии, позволяя работать с устройством и дальше.Blackview BV8200 является защищённым смартфоном, поэтому у него есть сертификаты MIL-SPEC-810H и IP68/IP69K, показывающие возможность выдержать самые суровые внешние воздействия. Благодаря 4-й версии программного обеспечения DokeOS на основе Android 14 устройство имеет плавный и интуитивно понятный интерфейс с персонализацией под потребности пользователя.Специальное предложение для первых покупателей (с 31 декабря по 7 января): $199 ($459,98) (ещё большая экономия при использовании купонов)Ноутбук Blackview AceBook 12 создан для активных и амбициозных людей, настоящих творцов. Это изящное и одновременно мощное устройство весом всего 1,6 кг и толщиной 18 мм даёт всё, что нужно от компьютера. Его потрясающий 16-дюймовый экран FHD+ с соотношением сторон 16:10 и соотношением экрана к корпусу 88% предлагает достаточно пространства для ведения многозадачной работы. Благодаря сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light с устройством будет комфортно работать во время длительных рабочих или учебных занятий.В отличие от стандартного шарнира на 135°, AceBook 12 может похвастаться шарниром на все 180°, что делает совместную работу и использование экрана удобным под любым углом. Что касается звука, то двойные динамики Smart-PA с объёмным 3D-звучанием обеспечивают захватывающеее качество, смотрите ли вы фильмы, слушаете музыку или играете. Увеличенная стеклянная сенсорная панель с подсветкой площадью 106 см² не просто помогает ориентироваться, но и позволяет интуитивно управлять громкостью и переключать треки в любое время.Благодаря процессору Intel® Core™ i5 10-го поколения, графике Intel® Iris® Plus и 16 ГБ оперативной памяти AceBook 12 легко справляется с любыми задачами. Кроме того, за счёт твердотельного накопителя PCIe M.2 объёмом 512 ГБ (с возможностью расширения до 2 ТБ) вам хватит места для важных проектов. Предлагается множество вариантов подключения через семь портов профессионального уровня, в число которых вошли USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и HDMI 2.0 для разрешения 4K.Специальное предложение для первых покупателей (с 1 по 7 января): $379,99 ($569,21)Устали от невозможности нормально общаться по телефону в шумном окружении или быть в темноте? Аппарат Blackview OSCAL PILOT 1 исправит ситуацию. Этот прочный телефон создан не только для долговечной работы. Он призван улучшить все аспекты взаимодействия с мобильным устройством. Концепция «двойного комфорта, двойной безопасности» делает из просто мобильного устройства лучший компаньон для работы, развлечений и всего остального.PILOT 1 обладает передовыми возможностями, сочетая инновации с практичностью. Вы получите самый громкий в мире динамик смартфона 138 дБ мощностью 5 Вт, выдающий кристально чистый звук в любом окружении. Наличие сверхъяркого двойного светодиодного фонарика на 170 люмен с режимами света и SOS гарантирует, что вы всегда будете на свету и в безопасности, независимо от того, где находитесь. Изящный, но прочный дизайн сочетает в себе надёжность и современный стиль.Снимаете ли вы с помощью основной камеры с разрешением 50 Мп и селфи-камеры 32 Мп или редактируете с помощью инструментов ИИ на устройстве, ваши фотографии всегда будут идеальными.Можно будет забыть про беспокойство относительно того, что ваш аппарат разрядится. PILOT 1 обладает огромной батареей ёмкостью 15000 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. В результате вы сможете оставаться на связи очень долго. Благодаря интеллектуальному ИИ-дисплею с частотой 90 Гц изображение выглядит более плавным, чётким и ярким, даже под прямыми солнечными лучами.Специальное предложение для первых покупателей (с 1 по 7 января): $139,99 ($279,98), смарт-часы X20 AMOLED в подарок первым 100 покупателям.Выгодные покупки ждут вас с глобальным запуском Blackview. Вы можете установить напоминание на период с 31 декабря по 7 января. Эти ограниченные по времени скидки крайне привлекательны, поэтому вы можете добавить описанные выше устройства в свою корзину уже сегодня.