Вы продаёте рыбов? Нет, показываю!

Даже высокие импортные пошлины не могут предотвратить экспансию китайских электромобилей на рынок Европы, а в США с подачи Джозефа Байдена (Joseph Biden) эти пошлины вообще можно назвать заградительными. Всё это не помешает китайской компании AeroHT, являющейся дочерней структурой XPeng, привезти на январскую выставку CES 2025 в Лас-Вегасе прототип своего модульного летающего автомобиля.

Источник изображения: CarNewsChina

Об этом представители XPeng AeroHT поделились с аудиторией социальной сети X, пояснив, что уникальное транспортное средство будет демонстрироваться в Лас-Вегасе в период с 7 по 10 января. Вряд ли речь пойдёт о демонстрационных полётах, поскольку для этого потребовалось бы специальное разрешение, но в статическом состоянии XPeng AeroHT свой «сухопутный авианосец» вполне способна продемонстрировать американской публике. Наземный модуль за счёт наличия гибридной силовой установки способен проезжать без подзарядки и дозаправки до 1000 км, в грузовом отсеке кроется двухместный летательный аппарат, передвигающийся по воздуху на электротяге. Стоимость такого комплекта должна составить $280 000, но вряд ли он будет предлагаться за пределами Китая. Внутри страны его уже заказали корпоративные клиенты в общем количестве около 2000 экземпляров. Массовое производство уникального транспортного средства начнётся в 2026 году.