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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские предприятия постараются отправить побольше видеокарт до инаугурации Трампа
Среди них будут и самые свежие новинки.

Пока аналитики гадают, с какой силой и скоростью будет расправляться пружина политической энергии Дональда Трампа (Donald Trump), участники торговых цепочек в сегменте компьютерных компонентов стараются до момента его инаугурации 20 января завезти в США как можно больше видеокарт. По крайней мере, об этом сообщают тайваньские СМИ, указывая на возросшие по сравнению с сезонной нормой объёмы заказов на поставку видеокарт. Что характерно, заказывают не только видеокарты существующих поколений, но и новые, которые будут представлены в январе или феврале.

Источник изображения: NVIDIA

Как ожидается, на протяжении следующего квартала NVIDIA представит как минимум шесть новых моделей видеокарт семейства GeForce RTX 50. К середине января должна быть анонсирована GeForce RTX 5080, а флагманская GeForce RTX 5090 выйдет ближе к февралю. Выпускать видеокарты с подобным уровнем производительности на территории Китая затруднительно, поскольку они основаны на чипах, попадающих под экспортные ограничения США, зато более 90% остального ассортимента видеокарт производится именно в Китае.

AMD собирается представить флагманские видеокарты семейства Radeon RX 9000 в середине января. Поскольку на дорогие видеокарты будет выше сумма пошлины, которую может ввести после прихода к власти Дональд Трамп, американские торговые сети заинтересованы в приоритетном получении до 20 января максимального запаса видеокарт данной ценовой категории. К тому же, китайские производители после традиционно уходят на новогодние каникулы, поэтому все представляемые в данный период видеокарты всегда поставляются заранее.

#amd #nvidia #видеокарты
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