Их перечень постоянно расширяется.

Компания Tesla изначально стремилась добиться низкой стоимости тяговых батарей для своих электромобилей за счёт вертикальной интеграции производства, но на практике не брезгует и расширением круга сторонних поставщиков. Как сообщает CnEVPost со ссылкой на LatePost, китайская компания Eve Energy якобы недавно заключила соглашение с Tesla о начале поставок своих аккумуляторов с малайзийского предприятия, начиная с 2026 года.

Источник изображения: CnEVPost

Если этим слухам суждено оправдаться, то Eve Energy станет уже шестым поставщиком батарей для нужд Tesla после Panasonic, LG Energy Solution, CATL, BYD и Sunwoda. Кроме того, Tesla выпускает батареи для себя самостоятельно. Eve Energy также будет снабжать Tesla батареями для систем стационарного хранения энергии, став третьим партнёром американской компании в этой сфере после CATL и BYD. В обоих случаях речь идёт о поставках LFP-батарей, которые отличаются относительно низкой стоимостью, но не могут похвастать высокой плотностью хранения заряда. Зато они обладают высоким эксплуатационным ресурсом и более устойчивы к угрозе возгорания. Летом этого года также ходили слухи о намерении Tesla заключить договор с FinDreams о поставках батарей, но последняя из компаний номинально является дочерней структурой BYD, которая уже снабжает Tesla батареями.