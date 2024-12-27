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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Eve Energy станет очередным поставщиком батарей для Tesla
Их перечень постоянно расширяется.

Компания Tesla изначально стремилась добиться низкой стоимости тяговых батарей для своих электромобилей за счёт вертикальной интеграции производства, но на практике не брезгует и расширением круга сторонних поставщиков. Как сообщает CnEVPost со ссылкой на LatePost, китайская компания Eve Energy якобы недавно заключила соглашение с Tesla о начале поставок своих аккумуляторов с малайзийского предприятия, начиная с 2026 года.

Источник изображения: CnEVPost

Если этим слухам суждено оправдаться, то Eve Energy станет уже шестым поставщиком батарей для нужд Tesla после Panasonic, LG Energy Solution, CATL, BYD и Sunwoda. Кроме того, Tesla выпускает батареи для себя самостоятельно. Eve Energy также будет снабжать Tesla батареями для систем стационарного хранения энергии, став третьим партнёром американской компании в этой сфере после CATL и BYD. В обоих случаях речь идёт о поставках LFP-батарей, которые отличаются относительно низкой стоимостью, но не могут похвастать высокой плотностью хранения заряда. Зато они обладают высоким эксплуатационным ресурсом и более устойчивы к угрозе возгорания. Летом этого года также ходили слухи о намерении Tesla заключить договор с FinDreams о поставках батарей, но последняя из компаний номинально является дочерней структурой BYD, которая уже снабжает Tesla батареями.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #тяговые аккумуляторы #eve energy
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