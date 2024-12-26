Ещё столько же предоставят акционеры компании.

Как известно, молодая японская компания Rapidus уже начала получать от ASML литографические сканеры, необходимые для организации контрактного производства 2-нм чипов с 2027 года. По информации издания DigiTimes, ссылающегося на публикации японских СМИ, власти страны предусмотрели на следующий фискальный год, который начнётся в апреле, выделение $638 млн субсидий на поддержку Rapidus. Предполагается, что эти деньги в первую очередь будут направлены на покупку оборудования.

Источник изображения: Tokyo Electron

К слову, Rapidus достанется почти треть всех государственных средств, предусмотренных в японском бюджете на поддержку национальных производителей чипов. Это лишний раз демонстрирует, насколько проект важен для правительства страны. Акционеры компании в лице Toyota и Kioxia намереваются вложить в капитал Rapidus ещё $638 млн. Таким образом, к концу 2025 года компания с высокой степенью вероятности получит более $1,2 млрд дополнительных средств. Кроме того, к осени следующего года японский парламент собирается рассмотреть изменения в законодательство, которые сделают процесс выделения субсидий более прозрачным.