Хотя этому должны мешать санкции США.

Лучиком света в тёмном информационном царстве рождественских каникул стала публикация ресурса South China Morning Post, который обнародовал новые откровения специалистов канадской компании TechInsights по поводу состава смартфонов Huawei семейства Mate 70, которые были представлены в прошлом месяце. Как и в 2023 году, китайский производитель продолжает оснащать свои флагманские смартфоны памятью производства SK hynix, формального доступа к которой должен быть лишён уже несколько лет подряд.

Источник изображения: Huawei Technologies

Непосредственно микросхемы DRAM объёмом 12 и 16 Гбайт, в зависимости от модели смартфона, компания SK hynix выпустила по 14-нм технологии с использованием EUV-литографии, а поставлять их она начала только во второй половине 2021 года. К тому времени санкции против Huawei уже действовали около девяти месяцев. По традиции, SK hynix свою причастность к поставкам памяти для нужд Huawei отрицает.

Внутри смартфонов семейства Mate 70 также используются микросхемы твердотельной памяти NAND производства SK hynix. По данным TechInsights, подавляющее большинство смартфонов Huawei верхней ценовой категории в прошлом году оснащалось импортной памятью. Китайские CXMT и YMTC тоже снабжают Huawei микросхемами памяти, произведёнными в Китае, но их можно найти главным образом внутри более доступных смартфонов этой марки.