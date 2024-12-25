AMD приятно удивляет.

Компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с технологией 3D V-Cache. Согласно утечкам, новинки сохранят тактовые частоты обычных версий, обеспечив прирост производительности в играх без потерь в других приложениях.

Ожидается, что Ryzen 9 9950X3D, флагманская 16-ядерная/32-поточная модель, будет работать на частотах от 4,3 до 5,7 ГГц. В тесте Cinebench R23 он показывает результаты, аналогичные обычному Ryzen 9 9950X. 12-ядерный/24-поточный Ryzen 9 9900X3D также сохранит частоты своего не-X3D аналога. Оба процессора получат дополнительные 64 МБ кэша L3 благодаря технологии 3D V-Cache, которая в данном случае реализована только на одном CCD.

В отличие от некоторых предыдущих моделей X3D, новинки не уступают обычным версиям в производительности за счет сниженных частот или ограниченных возможностей разгона. При этом ожидается, что в играх они будут значительно быстрее своих предшественников.

Анонс Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, а также технологии FSR 4 и видеокарты Radeon RX 9070 XT, ожидается на выставке CES 2025.