Рубеж в 65 лет перешагнут 37,3% населения страны.

Ещё несколько лет назад было принято говорить о проблеме быстрого старения населения Японии, но Южная Корея в этом контексте обошла свою соседку по региону. Как отмечает Business Korea, Южной Корее потребовалось всего 7 лет и 4 месяца, чтобы из разряда возрастных наций перейти в группу сверхвозрастных. Это значит, что не менее 20% населения страны уже достигло возраста 65 лет и более. В масштабах Южной Кореи это значит, что рубеж в 65 лет преодолели 10 244 550 человек, тогда как общая численность населения страны достигает 51 221 286 человек.

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В целом по стране 22,2% женского населения имеет возраст более 65 лет, среди мужчин этот процент несколько ниже — 17,8%. В городах сосредоточено более молодое население, в сельской местности выше средний возраст жителей. В одной из провинций на юго-западе Южной Кореи доля населения в возрасте 65 лет и старше достигла 27,18%, а вот в Седжоне этот показатель не превышает 11,57%.

По оценкам южнокорейских властей, если старение нации продолжится такими темпами, то доля граждан в возрасте более 65 лет будет каждый год увеличиваться на 1 процентный пункт и к 2045 году достигнет 37,3%. Это выведет Южную Корею на позицию самой возрастной нации. Попытки решить проблемы рынка труда из-за подобных демографических процессов за счёт повышения возраста выхода на пенсию и налогов с работающих граждан натыкаются на сопротивление политических сил, поэтому пока руководству страны сложно бороться с негативными последствиями данного тренда.