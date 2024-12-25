Они легче и безопаснее, а также позволяют хранить больше энергии.

По информации CnEVPost, китайская компания Farasis Energy приступила к натурным испытаниям прототипов тяговых батарей с твердотельным электролитом, обеспечивающих плотность хранения электроэнергии более 400 Вт‧ч/кг. Батарея сульфидного типа сочетает NMC-анод с высоким содержанием никеля и анод с высоким содержанием кремния. Испытания доказали высокий уровень безопасности такой батареи при прокалывании ячеек, сдвигающих механических нагрузках и воздействии внешних источников тепла. Ячейки данной батареи оснащены механизмом аварийного отключения при возникновении перегрева.

Источник изображения: Farasis Energy

Farasis Energy экспериментирует со всеми тремя типами батарей с твердотельным электролитом: сульфидными, полимерными и оксидными. Компания также располагает прототипом литий-металлической батареи с катодом, имеющим повышенное содержание никеля, он обеспечивает плотность хранения электроэнергии на уровне 500 Вт‧ч/кг. Ведутся эксперименты по подбору различных составов электролита. Farasis также освоила выпуск трёх поколений полутвердотельных батарей, последнее обеспечивает плотность хранения электроэнергии до 400 Вт‧ч/кг. Принято считать, что твердотельный электролит наделяет батарею более высокой удельной ёмкостью, меньшей массой и устойчивостью к воздействию как высоких, так и низких температур.