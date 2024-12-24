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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые батареи CATL для электромобилей способны уцелеть после столкновения на скорости 120 км/ч
И не загореться при этом.

По информации Reuters, компания CATL на этой неделе сосредоточилась не только на презентации масштабной инициативы по выпуску тяговых батарей, подразумевающих быструю замену за 100 секунд на фирменных станциях. Китайский производитель тяговых батарей, являющийся крупнейшим в мире, одновременно представил и платформу Panshi, которая позволяет в сжатые сроки создавать премиальные электромобили при минимальных вложениях средств. По сути, достаточно потратить на разработку и выпуск модели $10 млн, а затем вывести её на ежегодный объём продаж на уровне 10 000 штук в год, чтобы окупить проект.

Источник изображения: CATL

Компания CATL особо подчёркивает, что платформа Panshi позволяет обеспечить целостность корпуса батареи после удара в неподвижный столб со скоростью 120 км/ч. Прочие эксплуатационные характеристики батареи не особо афишируется, но известно, что она способна обеспечить запас хода без подзарядки до 1000 км. CATL готова продавать эту основу для производства электромобилей сторонним компаниям. Поскольку она участвует в создании электромобилей Avatr, которые выпускает Changan, эту платформу они тоже примерят, хотя сроки и не уточняются.

#китайские производители #catl #китайские электромобили #тяговые батареи
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